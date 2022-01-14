  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la ilgili “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:57:00 - 2022-01-14 12:00:46
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mehmet

fetöcü pislik
  • Yanıtla

ne zilletmis arkadas, ne burokrasi paralel devletiymis, ne yerli-milli ISTIKLAL ASIGI DEVLET burokrasisine birmez kinmis.... DERDIN VARSA SIYASILER SENIN MUHATABIN BRE GAFIL

.......
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay