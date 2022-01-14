Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'la ilgili “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.