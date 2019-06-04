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Selçuk ’Nazım’la buluştu

Büyük usta Nazım Hikmet ölümünün 56.

04 Haziran 2019 Salı 13:49
Selçuk ’Nazım’la buluştu

Büyük usta Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında Selçuk’ta saygıyla anıldı.


Saint Jean Bazilikası unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Aşkın, hasretin, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün şairi Nazım Hikmet Ölümü’nün 56. Yılında Selçuk’ta anıldı. Onlarca sanatseverin Saint Jean Bazilikası’nı doldurduğu gecede piyanoda Genç Müzisyen Dengin Ceyhan notalarıyla Nazım Hikmet’in şiirlerine hayat verdi. Tenor Fatih Kayhan Nazım’ın şiirlerinden bestelenen şarkılarla, Oyuncu Tuncer Yığcı da şairin eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Başkan Şengel’in hayali gerçek oldu


Gecenin sonunda sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Benim böyle bir hayalim vardı. Hayalimin aktörlerinin sizler olacağınızı bilmiyordum. Bu hayale ortak olan ve bu konuda beni yüreklendiren Selçuk Belediyesi çalışanları ve bize bu konuda destek veren dostlarımız var. İyi ki varlar. Bu gece de Nazım’ın dizeleriyle, Sayın Dengin Ceyhan’ın notalarıyla, Tenor Fatih Kayhan ve Oyuncu Tuncer Yığcı’nın unutulmaz performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadık. Burada bu büyüyü bize yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi sanatçılar hep var olsunlar. Size ihtiyacımız var” dedi.


Nazım Hikmet’in şairliğine de vurgu yapan Başkan Sengel, “Nazım Hikmet tüm hücreleriyle hasreti yaşayan adam, Nazım Hikmet aşkı doya doya yaşayan ve bunu en iyi ifade eden adam, Nazım Hikmet hasret kaldığı memleketine her daim özlemle bakan ve dizelerinde memleket aşkının ne demek olduğunu bize anlatan adamdır. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:49
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