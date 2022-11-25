Selçuk İnan'ın alacağı ücret şaşırttı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Selçuk İnan ile anlaşmıştı. 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan İnan'ın Kasımpaşa'daki maaşı sosyal medyada gündem oldu.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ın kazanacağı aylık ücret görenleri hayrete düşürdü. Geçtiğimiz günlerde imza atan ve takımını antrenmanlara başlatan İnan'ın Kasımpaşa'dan ilk önce maaş talep etmediği ortaya çıktı.

Selçuk İnan'ın hiçbir ücret talep etmediği, fakat bu durumu Kasımpaşalı yetkililerin kabul etmediği ortaya çıktı. Selçuk İnan'a bu olayın ardından aylık 200 bin TL ücret ödeneceği aktarıldı.

“İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa’da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray’dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren kendisi oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim."

“Çok önemli bir ekibimiz var. Örnek aldığım, başarılarını iyi anlamda kıskandığım ve tekrarlamak istediğim bir isim var, o da Fatih Terim. Ekibim inandığım kişilerden oluştu. Burada güzel bir kurumsal yapı var. Hali hazırda çalışan hocalarla tanıştığımda burada Türk futbolunda böylesine önemli projelerin olması futbola bu yatırım beni şaşırttı. Heyecanlı, istekli bir ekip oluşturduk. Hepsine çok inanıyorum. Kendi dallarında çok başarılı, bilgili hocalar” ifadelerini kullandı.

"Oynadığım tüm takımlarda kaptanlık yaptım. Yurt dışına çok gittim ve orada da önemli insanlarla iletişim kurdum. Bir oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da çok düşünürdüm. Bunların hepsinden karma yapıp bana uyacak düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum”