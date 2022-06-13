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Spor Selçuk İnan'dan Elmas'a ağır tepki!
Spor

Selçuk İnan'dan Elmas'a ağır tepki!

Galatasaray'ın eski antrenörlerinden Selçuk İnan, Fatih Terim'in gönderilmesiyle ilgili, "Burak Elmas yönetimi yanlış yaptı. 'Bu proje olmuyor' deyip karar alırsanız, vizyon dememeniz gerekir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 14:44:00 -
Selçuk İnan'dan Elmas'a ağır tepki!

Galatasaray'ın eski antrenörlerinden Selçuk İnan, Fatih Terim'in gönderilmesiyle ilgili, "Burak Elmas yönetimi yanlış yaptı. 'Bu proje olmuyor' deyip karar alırsanız, vizyon dememeniz gerekir" dedi.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yanında yardımcı antrenör olarak çalışan Selçuk İnan, YouTube'da Vole'nin konuğu oldu.

Fatih Terim'den Mancini'ye kadar birçok konu hakkında açıklama yapan İnan, Burak Elmas ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'ye transfer olsaydım şampiyonluk sayıları farklı olurdu"

"Galatasaray'a değil de Fenerbahçe'ye transfer olsaydın şampiyonluk sayıları farklı olur muydu?" sorusunda İnan, "Şampiyonluk sayılarını etkilerdi bence. Galatasaray'ı tercih ettim çünkü çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şeydi.

Bunu hiç gizlemedim hayatımda. Para ya da başka bir şey konuşmadım. Çok daha yüksek teklifler vardı ama ben Galatasaray'a geldim. İyi ki de gelmişim. İyi ki de o anları yaşamışım." şeklinde yanıt verdi.

"Burak Elmas yönetimi yanlış yaptı"

Burak Elmas ile ilgili sert sözler söyleyen İnan, "Burak Elmas yönetimi yanlış yaptı. Hiçbir şey yapmadan 'Bu proje olmuyor' deyip kendi kendinize bir karar alıp, hele ki Fatih Terim gibi çok önemli bir hocayı görevden alırsanız, vizyon dememeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

"Teknik direktörlük için hazırım"

Selçuk İnan açıklamalarının devamında, "Kendi ekibimi oluşturdum. Artık teknik direktörlük için hazırım.

Oyunculara 'bu sene mutlaka şampiyon olmamız gerekiyor' derseniz genç oyuncuları kaybedebilirsiniz. Bunu yönetime de söyledik. Genç oyuncular bu baskıyı kaldıramadı. Yoksa hep şampiyonluğa oynar Galatasaray.

 

"Kimse Fatih Hoca'nın yaptıklarının yanına bile yaklaşamadı"

Ben Türkiye'nin en büyük hocasının 2 yıl yardımcılığını yaptım. Fatih Hoca'nın yaptıkları ortada, kimse o başarıların yanına bile yaklaşamadı." ifadelerini kullandı.

 

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