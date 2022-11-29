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Spor Selçuk İnan dünya yıldızını getiriyor!
Spor

Selçuk İnan dünya yıldızını getiriyor!

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın yıllarca istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere... Dünya Kupası'nı fırsat bilen Kasımpaşalı yetkililer, transfer çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 18:04:00 -
Selçuk İnan dünya yıldızını getiriyor!

Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın yıllarca istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere... Dünya Kupası'nı fırsat bilen Kasımpaşalı yetkililer, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Selçuk İnan göreve çok hızlı başladı. Galatasaray'ın yıllardır peşinde koştuğu yıldız oyuncuyu bitirmek üzereler... Sarı-kırmızılıların aşkını bitirmek isteyen Selçuk İnan, yönetimle bir araya gelerek olumlu rapor verdi.

Galatasaray'ın her transfer döneminde muhakkak gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın takıma kazandırılmasını isteyen Selçuk İnan, Fransız oyuncunun durumunun araştırılması için yönetiminde talepte bulundu. Yıldız oyuncunun sakatlığının bulunmaması durumunda takıma katılmasını isteyen Selçuk İnan, Galatasaraylı taraftarların yıllardır rüyalarını süsleyen yıldızı kadrosuna katacak.

Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'yı ligde tutması durumunda seneye gençleşme planı yapacağı ortaya çıktı. Uzun vadeli bir program hazırlayan çiçeği burnunda teknik direktör Selçuk İnan, takımının iskeletini gençlerden kuracak ve gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katacak.

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