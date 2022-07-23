Selçuk Bayraktar'la ilgili bomba gelişme! Helal olsun sana aslan parçası

Ersoy Dede, Areda Survey Araştırma'nın bu ayki araştırmasından dikkat çekici bir bölümü köşesine taşıdı. "Türkiye'de gelecek vizyonu bakımından yaşayan en başarılı lider kimdir?" sorusuna verilen cevaplarda 13 politik figürle birlikte Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığını belirten Dede, Star'daki yazısında "Bu, 2023 sonrası için çok ciddi fikir veriyor" deyip şunları kaydetti:

"Areda Survey Araştırmanın, aylık 'Sosyometre' araştırmalarını bu köşede zaman zaman paylaşıyorum.. Firmanın Haziran 2022 araştırması şu anda önümde duruyor.. (CAWI metoduyla NUTS-2 istatiktiksel bölge sistemine göre seçilmiş 26 ilde 18 yaş üstü 2.000 kişiyle yapılmış) Elbette herkesin hepimizin en çok merak ettiği, "bu Pazar seçim olsa" sorusunun cevabına geleceğim.. Ama bu ayki araştırmada bundan da fazla dikkatimi çeken bir detay var..

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"Türkiye'de Gelecek vizyonu bakımından yaşayan en başarılı lider kimdir?" sorusuna verilen cevaplar.. Normal şartlarda bu soru sorulduğunda; elbette gelecek vizyonu bakımından parlak, ümit veren, ama hepsinden önemlisi bir politik programa sahip kişilerin adı akla gelir.. Nitekim liste aşağı yukarı da öyle olmuş.. İlk sırada Recep Tayyip Erdoğan var mesela.. Ardından Mansur Yavaş, onun ardından Kılıçdaroğlu diye gidiyor.. Beğensek de beğenmesek de gelecek vizyonunu değerlendirdikleri kişileri 'Lider' olma vasıflarıyla birlikte düşünmüş vatandaşlar.. Fakat bir kişi hariç... 13 politik figürle birlikte listede bir kişinin daha adı var.. Selçuk Bayraktar.. Evet siyasi parti liderlerine göre daha alt sıralarda.. Ama var.. Orada..

Bu ne anlama geliyor peki?..

Özellikle Gezi kalkışmasından bu yana dayatılan "Z Kuşağı" saçmalığına karşı, adını Başkan Erdoğan'ın koyduğu "Teknofest Kuşağı" gençleri kendilerini göstermeye başlamışlar yani... Herhangi bir siyasi hedefi olmamasına rağmen vizyoner kimliği, kişiliği, düzgün aile hayatı ile tam rol model haline gelmiş olan Selçuk Bayraktar'ı, adı sorulmamış olmasına rağmen 'Gelecek Vizyonu bakımından yaşayan en önemli Liderler' kategorisinde düşünebiliyor demek ki insanlar.. Bu 2023 sonrası için çok ciddi fikir veriyor..."