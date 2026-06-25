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Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında, zirve güvenliğinin eksiksiz sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla çok geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri aldı.

#1
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

#2
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Konukların kalacağı adreslerle ilgili 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

#3
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi, 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi, 173. Cadde tamamı, 171. Cadde tamamı, 172. Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamında sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.

#4
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Çankaya ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi, Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi, 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı, Üniversiteler Mahallesi, ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

#5
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda, Ankara Çevre Yolu'nun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevki Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.

#6
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

- ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK YOLLAR Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni, Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanabilecek.

#7
Foto - Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatifi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi olacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergahları tercih etmelerinin ve trafik işaret ile yönlendirme tabelalarına uymalarının önem arz ettiği belirtildi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "https://harita.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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