Ankara'da NATO Zirvesi için alarm verildi! Ankara Valiliği dev güvenlik tedbirlerini açıkladı, birçok yol trafiğe kapatılacak!

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatifi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi olacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergahları tercih etmelerinin ve trafik işaret ile yönlendirme tabelalarına uymalarının önem arz ettiği belirtildi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "https://harita.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.