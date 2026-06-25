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Gıda Gurmelere özel menü Antik çağın antika yemekleri sofraya geldi
Gıda

Gurmelere özel menü Antik çağın antika yemekleri sofraya geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gurmelere özel menü Antik çağın antika yemekleri sofraya geldi

Yale’de muhafaza edilen çivi yazılı tabletler ve antik Yakın Doğu mutfak kültürüne dair akademik çalışmalar ışığında hazırlanan menü, günümüz mutfak ve pişirme teknikleri ile ilk günlerdekine benzer usullerle pişirildi.

Şef Kayhan Tarhan, insanlık tarihinin ilk zamanlarında kullanılan gıdaları ele alarak, çivi yazılı tabletleri inceleyerek hazırladığı antik dönem tatlarını, gurmelerin beğenisine sundu. Ünal Dölek’in destekleri ile "Koku, Hafıza ve Ateş" temasıyla hazırlanan antik dönem yemek reçeteleri, özel tadım servisinde çok beğenildi.

Yale’de muhafaza edilen çivi yazılı tabletler ve antik Yakın Doğu mutfak kültürüne dair akademik çalışmalar ışığında hazırlanan menü, günümüz mutfak ve pişirme teknikleri ile ilk günlerdekine benzer usullerle pişirildi. Menülerde tamamen tabii, değişime uğramayan gıdalar tercih edildi.

Bir süredir tematik menü tecrübelerini, misafirleri ile paylaşarak eski tarifleri gün yüzüne çıkartan Kadırgalı Restoranlarının kurucusu Ünal Dölek, "Uzun yıllardır gastronomi sektöründe hizmet veriyoruz. Artık çok daha bilinçli, yeniliklere açık ve sağlıklı beslenmeyi hayat felsefesi haline getirmiş insanlara hizmet veriyoruz.

Yemekte tat alma kadar kokunun da çok önemli bir yeri olduğunu, damak hafızasına koku hafızasının da eşlik ettiğini iyi biliyoruz. Buradan hareketle şimdilik küçük gruplar halinde ağırladığımız misafirlerimizle, yemek öncesi koku atölyesi düzenliyoruz. Uzmanlar eşliğinde koku hakkında bilgi edinen ve kendi kokularını tasarlayan konuklarımız, atölyenin ardından antik dönem yemeklerinden hazırlanmış menümüzü tadıyor" dedi.

 

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