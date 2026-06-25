Papazdan aldığı rüşveti sus payı vermiş

HABER MERKEZİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tam 35 dosyada usulsüz işlem yaptıkları belirtilen CHP’li Adalar Belediyesi yöneticilerinin rüşvet almakla yetinmedikleri, topladıkları rüşveti sus payı olarak dağıttıkları ortaya çıktı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, CHP’li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın, yalan beyan karşılığında bir dönem ‘çantacısı’ olarak anılan ve tüm sırlarını bilen Emin Adatepe’ye rüşvet teklif ettiği öğrenildi. Büyükada’da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi sorumlusu Vasil Poridis’ten iskan ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira tahsil eden Yılmaz’ın, yalan ifade vermesi karşılığında Adatepe’ye diş implantı masraflarını karşılamayı teklif ettiği belgelendi. Emin Adatepe, 2025/10191 sayılı dosya kapsamında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun talimatı doğrultusunda Büyükada Polis Merkezi Amirliği’ne verdiği ifadede, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın; “Sana yazılı metin vereceğiz, altına imza atıp savcılığa vereceksin… Karşılığında dişlerini implant yaptırayım!” dediğini iddia etti.

RUH SAĞLIĞI İYİ DEĞİL

Emin Adatepe ifadesinde şunları söyledi: “Huzurdaki suç duyurusunu öğrendiğimde hakkımda bilgi verdiği iddia edilen Özcan Doğan ve Kemal Türkyılmaz ile görüştüğümde her ikisi de müfteri şikayetçinin suç duyurusunda ifade ettiği ‘20 gün kadar önce meclis üyesi Kemal Türkyılmaz ile ada sakini Özcan Doğan ayrı ayrı yanıma gelerek Fırat DURAK’ın yanında bana ‘olimpia işletmecisi Doğukan, Emin Adatepe ve diğer şahıslarla birlikte hakkımda kumpas kurulduğunu, mali polisle iletişime geçildiği, 5 milyon rüşvet istendiğini, iş yeri ruhsatının olumsuz olduğu için kumpasın gerçekleşmediği” şeklinde beyanının yalan olduğunu söylemişlerdir. Hatta Kemal Türkyılmaz belediyeye giderek müfteri şahısla konuşup yanımıza geldiğinde müfteri şahsın kendisine, ‘Abi sen benim dediğim ifadeyi ver ben kaç paraysa veririm’ dediğini ve ayrıca benim için ‘Benim Emin’le bir derdim yok gelsin benden özür dilesin ben onun diş tedavisini de yaptırırım’ dediğini iletmiştir. Müfteri şikayetçinin kumpas adı altında anlattığı ve şahit gösterdiği kişilerin bile yalan olduğunu söylediği asılsız, haksız ve dayanaksız bu yalan ifadesini de külliyen ret ederim Müfteri şikayetçinin çok acil tedavi altına alınması elzemdir.”