Görenler ‘Sen delirmişsin’ diyorlar: Burası bahçe değil apartman dairesi

Toplumdaki "evde çok çiçek olursa karbondioksit salınımı insanı zehirler" anlayışına katılmadığını ifade eden Baykan, bitkileriyle arasındaki bağı şu sözlerle anlattı: "Sadece konuşamıyorlar ama birçok şeyi size anlatabiliyorlar. Nasıl kedi köpek bakanlar onun acıktığını, bir şeye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsa, bir süre sonra bitkilerde de bu dili anlayabiliyorsunuz. Yaprağının neden sarardığını, toprak kuruduğunda köklerinin ne olacağını, gövdesinin duruşunu, kısaca bitkinin neye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden bence çok keyifli bir hobi. Çok keyif alarak yapıyorum." Baykan, tüm çabalarına rağmen bazen bitkileri öldüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, tüm koleksiyonerlerde olduğu gibi zamanla türler konusunda daha seçici olduğunu ancak artan bitki sayısıyla birlikte nerede duracağını henüz bilmediğini söyledi.