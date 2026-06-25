Görenler ‘Sen delirmişsin’ diyorlar: Burası bahçe değil apartman dairesi

ZAMANLA HEPSİNE ALIŞIYORSUNUZ VE DİLLERİNDEN KONUŞUYORSUNUZ: Baykan, küçüklüğünden beri bitkilere hobi olarak ilgi duyduğunu, daha çok "aroid" olarak sınıflandırılan bitkiler yetiştirdiğini söyledi. Baykan, her evde olmayan bitkilere sahip olduğunu, nadir bitkilerini pandemi döneminde sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerden toplamaya çalıştığını aktararak, "500'e yakın bitkim var. Bitkilerimin çoğunu Tayland ve Hollanda'dan getirtiyorum, Türkiye'de birkaç bitki satıcısından temin ediyorum ya da benim gibi bu hobiyle ilgilenen kişilerden satın alıyorum." dedi. Bitkilerin türlerini, isimlerini ve nasıl bakılması gerektiğini başta bu hobiyle uğraşan kişilerden, sonrasında ise yapay zeka aracılığıyla öğrendiğini belirten Baykan, "Zamanla hepsine alışıyorsunuz ve dillerinden konuşuyorsunuz." ifadesini kullandı. Baykan, her gün bitkileriyle uğraştığını, yazın haftada bir, kışın 2-3 haftada bir sulama yaptığını, türlere özgü besin maddesi ve gübre kullandığını kaydederek, bitkilerinin çokluğu nedeniyle 2 haftadan uzun süre tatil yapamadığını dile getirdi.