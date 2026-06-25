  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı Tasarruf için gelmişti! Ek bütçe talep etti UCM yargıçları harekete geçti! ABD'ye dava açtılar CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti! Trump'tan flaş açıklama! 'Erdoğan çağırmasa gitmezdim' "Tekstil gözden çıkarıldı mı?" Bakan Bolat'tan çok net cevap CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti! Tesettürlü genç kızlara sözlü taciz cezasız kalmadı Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz! Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Dünya Bosna’da siyonist fitne
Dünya

Bosna’da siyonist fitne

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bosna’da siyonist fitne

Kıbrıs Rum kesimini ve Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtan İsrail, gönül coğrafyamızda kirli oyunlar peşinde.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Kurulduğu günden bu yana bölgeyi kan gölüne çeviren siyonist İsrail, kendi güvenliğini bahane ederek, etrafına tehdit olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü. Diplomatik nezaketten çok siyasi bir tercihin gösterisi olan görüşmede, Bosna-Hersek devlet bayrağına yer verilmezken yalnızca Sırp entitesinin bayrağı sergilendi. Bosna Hersek’in ayrılıkçı Sırp entitesine liderlik eden Zeljka Cvijanovic ve katil Netanyahu birçok konuda mutabık kalırken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, görüşmede Sırpları “İsrail’in gerçek dostları” olarak nitelendirerek, Bosna’daki Hristiyan azınlıkların korunması gerektiğini dile getirdi. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan uzmanlar, Siyonist İsrail’in tutumunun kabul edilmez olduğunu vurgularken katil sürüsünün tüm dünyada Müslümanları hedef alarak politika yürüttüğünü belirtti.

 

“KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞIYORUZ”

Görüşmeye Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in kurucusu olduğu ve ülkedeki en büyük Boşnak partisi olan SDA, Saar’ın açıklamasına tepki gösterdi.

Saar’ın açıklamasının Bosna Hersek’in iç işlerine doğrudan bir müdahale olduğu kaydedilerek, “Boşnaklara zarar verme niyetiyle İsrailli bakan, bilmeden Sırpları ve Hırvatları da incitmektedir. Çünkü Bosna Hersek’te herhangi bir ‘Hristiyan azınlık’ yoktur. Bosna Hersek Anayasası’nın öngördüğü şekilde kurucu halklar vardır. İsrailli bakan, Boşnaklara karşı soykırım işlendiğini, onların kitlesel savaş suçlarına, etnik temizliğe ve toplama kamplarına kapatılmaya maruz kaldıklarını bilmiyor ya da bilmek istemiyor. Siyonistlerin ne yazık ki unuttukları şey, İslam dünyasının her yerinden, özellikle de Bosna Hersek’ten Müslümanların, Yahudilerin İspanya’dan sürülmesi döneminde onlara kurtarıcı bir el uzattıklarıdır” ifadeleri kullanıldı.

 

“İSRAİL KAN VE GÖZYAŞININ ADI OLDU”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, “İsrail kan ve gözyaşının adı oldu. Özellikle Türkiye’nin artık bir küresel güç haline gelmesi ve bu noktada hızlı adımlar atması, İsrail’i görülen o ki, çok ciddi manada endişelendiriyor. Bu noktada da Türkiye’nin önünü nasıl keserim, kesebilirim derdiyle, Türkiye’nin ilişkilerinin güçlü olduğu gerek Afrika’da gerek Ortadoğu’da gerek Balkanlar’da ‘Acaba buna engel olabilir miyim?’ düşüncesiyle bazı adımlar attığını görüyoruz. Bunların beyhude adımlar olduğunu, bunlardan bir netice çıkamayacağını bu vesileyle söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Bosna'ya kaybedince milli takımdan gönderilmişti... Gattuso'nun yeni takımı belli oldu
Bosna'ya kaybedince milli takımdan gönderilmişti... Gattuso'nun yeni takımı belli oldu

Spor

Bosna'ya kaybedince milli takımdan gönderilmişti... Gattuso'nun yeni takımı belli oldu

Avustralya'nın en zengini motorları yaktı! Musk'a ve İsrail'e bedava ada teklifi
Avustralya'nın en zengini motorları yaktı! Musk'a ve İsrail'e bedava ada teklifi

Dünya

Avustralya'nın en zengini motorları yaktı! Musk'a ve İsrail'e bedava ada teklifi

İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı
İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

Dünya

İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi!
İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi!

Gündem

İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi!

Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü
Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü

Dünya

Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23