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Gündem RTÜK'ten iki televizyon kanalına yayın ihlali cezası
Gündem

RTÜK'ten iki televizyon kanalına yayın ihlali cezası

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RTÜK'ten iki televizyon kanalına yayın ihlali cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Batman'da özel bir bakım merkezine ilişkin iddialar hakkında verilen yayın yasağı kararına rağmen yapılan yayınlar nedeniyle Halk TV ve KOZA TV'ye ceza verdi.

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Batman'da faaliyet gösteren özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağının ihlal edilmesi görüşüldü.

Konuyla ilgili Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 Haziran tarihli ve 2026/3766 sayılı soruşturma dosyası kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, eziyet, görevi kötüye kullanma, rüşvet, suçu bildirmeme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarına ilişkin olarak delillerin toplanmasını zorlaştıracak, gizlilik içeren bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilecek şekilde görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin birtakım argümanların yayınlanması ve yayınlanma ihtimalinin bulunması, ayrıca soruşturmaya konu olan olayların toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması hususları dikkate alınarak yürütülen soruşturma çerçevesinde Anayasa'nın 28. maddesi, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yayın yasağı kararı verildiği vurgulandı.

Yayın yasağı kararının da Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun web sitesinde 3 Haziran tarihinde ‘Yayın Yasakları' kısmında 12.05'te yayımlandığı hatırlatıldı. 3 Haziran tarihinde alınan yayın yasağına rağmen söz konusu iddiaların 19 Haziran tarihinde Halk TV Ana Haber Bülteni'nde ve 20 Haziran tarihinde KOZA TV'de haberleştirildiği belirtildi. Bu sebeple iki medya hizmet sağlayıcısının yargı otoritesini ihlal ettiği kaydedilen Üst Kurul toplantısında, yapılan ihlalin yalnızca bireysel bir yayın hatası değil, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığının altı çizildi.

Bu gerekçelerle Halk TV ve KOZA TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

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