1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

MUCİZE KARIŞIMIN TARİFİ. MALZEMELER: 250 gram kuru incir. 1 litre zeytinyağı. NASIL YAPILIR? İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin. ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI! - Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. - Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır. - Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır. - Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur. Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır. - Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir. - Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler. - Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur. Beyaz incir, içerdiği yüksek oranlardaki Protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlar.İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler.1 adet incir, günlük demir ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Magnezyum, kalsiyum ve K vitamini içeren incir, kemiklerin güçlenmesini sağlar. İncir sütü sivilce oluşumuna engel olur. Gözenekleri sıkılaştırır ve var olan sivilceleri kurutur. Cildin yağlanmasını önleyerek yeni bir sivilcenin oluşmasını engeller. İncirin Diğer Kullanım Alanları Akne: Ezilmiş beyaz inciri sivilceli bölge üzerine sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin. İncir aynı zamanda yüzünüze parlaklık verecektir. Ağız Yaraları: 2-3 adet beyaz incir yaprağını çiğneyin. İncir yaprağı ağız yaralarını tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda ağızdaki kötü kokuları da yok edecektir.Boğaz Ağrısı: 2 adet kurutulmuş inciri 2 kaşık balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi için. Besin Değerleri İncir (100 g)Kalori (kcal) 74 - Toplam yağ 0,3 gKolesterol 0 mg - Sodyum 1 mgPotasyum 232 mg - Karbonhidrat 19 gDiyet Lifi 2,9 g - Şeker 16 gProtein 0,8 g - A Vitamini 142 IU C Vitamini 2 mgKalsiyum 35 mg Demir 0,4 mg - D Vitamini 0 IU B6 Vitamini 0,1 mgMagnezyum 17 mg İncir Sütü Nedir? İncir sütü, olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında uç kısmından akan beyaz renkli bir sıvıdır. İncir sütü incir sapından gelebildiği gibi bazı kalın yapraklardan da akabilir. Beyaz renkli olan bu sıvı madde, dikkatli şekilde kullanılması gereken bir sıvıdır.