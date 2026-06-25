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1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

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1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

1000 yıl öncesi İbn-i Sina'nın kitabından yer alan iki besin ünlü alimin dilinden hiç düşmüyor. Zeytinyağı ve incir karışımı ile yağdan eser kalmıyor. Kilo kaybı için yapın. Adeta kilo düşmanı 1-2 adet kuru incir yiyen kişiler cayır cayır yağ yakıyor. İşte sır gibi saklanan yağ yakan İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi...

#1
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

Hekimlerin piri, İslamiyet’in en önemli alimlerinden biri olan İbn-i Sina, yıllar öncesinde yazdığı reçetelerle bugün her hastalığa şifa dağıtıyor. İşte İbn-i Sina’nın her derde deva mucizevi tavsiyelerinden biri incir zeytinyağı kürü: Uygulayan doktor yüzü görmüyor…İncirin İlginç faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik bu karışım fiyatı ucuza geliyor.

#2
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

Tıp bilim dünyasında ismini duyuran İbn-i Sina, pek çok sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle tedavi geliştirmiştir. İbn-i Sina, hastalıkların önlenmesinde en büyük etkenin vücudun güçlenmesi ve bağışıklığın artırılması gerektiğini söylemiştir. Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapmıştır. Deneyenler kısa sürede etkisini görüyor. İbn-i Sina’nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı ise kuru incir ve zeytinyağı karışımı olmuştur. Bunu duyan vatandaşlar tarafından kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Bu karışımın tarifini ve faydalarını araştırmaya başladı.

#3
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

Günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan bilim insanları da İbn-i Sina’nın bu karışımlarını öneriyor. İşte mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı… Beyaz incirin faydalarının arasında en başta, yüksek lifi içeriği ile sindirim problemlerine karşı iyileştirici etkisi var.

#4
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

MUCİZE KARIŞIMIN TARİFİ. MALZEMELER: 250 gram kuru incir. 1 litre zeytinyağı. NASIL YAPILIR? İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin. ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI! - Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. - Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır. - Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır. - Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur. Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır. - Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir. - Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler. - Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur. Beyaz incir, içerdiği yüksek oranlardaki Protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlar.İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler.1 adet incir, günlük demir ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Magnezyum, kalsiyum ve K vitamini içeren incir, kemiklerin güçlenmesini sağlar. İncir sütü sivilce oluşumuna engel olur. Gözenekleri sıkılaştırır ve var olan sivilceleri kurutur. Cildin yağlanmasını önleyerek yeni bir sivilcenin oluşmasını engeller. İncirin Diğer Kullanım Alanları Akne: Ezilmiş beyaz inciri sivilceli bölge üzerine sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyin. İncir aynı zamanda yüzünüze parlaklık verecektir. Ağız Yaraları: 2-3 adet beyaz incir yaprağını çiğneyin. İncir yaprağı ağız yaralarını tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda ağızdaki kötü kokuları da yok edecektir.Boğaz Ağrısı: 2 adet kurutulmuş inciri 2 kaşık balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi için. Besin Değerleri İncir (100 g)Kalori (kcal) 74 - Toplam yağ 0,3 gKolesterol 0 mg - Sodyum 1 mgPotasyum 232 mg - Karbonhidrat 19 gDiyet Lifi 2,9 g - Şeker 16 gProtein 0,8 g - A Vitamini 142 IU C Vitamini 2 mgKalsiyum 35 mg Demir 0,4 mg - D Vitamini 0 IU B6 Vitamini 0,1 mgMagnezyum 17 mg İncir Sütü Nedir? İncir sütü, olgunlaşmamış incirlerin dalından koparıldığında uç kısmından akan beyaz renkli bir sıvıdır. İncir sütü incir sapından gelebildiği gibi bazı kalın yapraklardan da akabilir. Beyaz renkli olan bu sıvı madde, dikkatli şekilde kullanılması gereken bir sıvıdır.

#5
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

Diyet yapanların en çok merak ettiği sorulardan biri: “İncir diyete uygun mu?” sorusu. Cevabı ise, kesinlikle evet. Ancak porsiyon kontrolü burada kilit nokta. Taze incir, yaklaşık 40-50 kalori (orta boy bir incir için) içerirken, kuru incir daha yoğun olduğu için kalori değeri biraz daha yüksek, yaklaşık 20-25 kalori (bir adet için). Diyetisyenler, günde 2-3 adet taze incir ya da 1-2 adet kuru incir tüketmenin ideal olduğunu söylüyor.

#6
Foto - 1000 yıllık sır reçete... Zeytinyağı - İncir karışımı cayır cayır yağ yakıyor: Göbek yağları alev alev yanıyor

Son yıllarda popülerliği artan incir-zeytinyağı kürü, hem kilo vermeye yardımcı oluyor hem de bağırsak sağlığını destekliyor. Bu kür, özellikle yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve kabızlık gibi sindirim problemlerini çözmek isteyenler için çok verimli. Peki, bu kürü nasıl hazırlayabiliriz? İncir kürü hazırlamak için öncelikle kuru incirleri yıkayın ve küçük küpler halinde doğrayın. Cam kavanozun içine doğranmış incirleri yerleştirin. Ardından üzerini tamamen kaplayacak şekilde zeytinyağı ekleyin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Kürü serin ve karanlık bir yerde 1-2 gün bekletin. Bu süre, incirin zeytinyağıyla bütünleşmesini sağlar. Her sabah aç karnına 1-2 parça incir alın ve ardından 1 tatlı kaşığı zeytinyağı içebilirsiniz.

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