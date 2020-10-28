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Gündem Selçuk Bayraktar'ın şamarladığı Merdan Yanardağ ajitasyon yaptı! İşte PKK paçavrasında attığı rezil manşetler
Gündem

Selçuk Bayraktar'ın şamarladığı Merdan Yanardağ ajitasyon yaptı! İşte PKK paçavrasında attığı rezil manşetler

Yerli ve milli Bayraktar SİHA üzerinden algı operasyonu düzenleyen PKK sevici Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar'ın tepkisi sonrası mağduru oynayarak ajitasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:48:00 - 2020-10-28 18:57:04

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın Özgür Gündem gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, mağdur edebiyatı yaptı.

Tele 1'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin alçak iddiaya yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, tokat niteliğinde cevap vermişti.

Bayraktar cevabında; “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” ifadelerini kullandı.

Bayraktar şamarladı, Yanardağ 'edebiyat' yaptı

Selçuk Bayraktar'ın şamarladığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ "Ne yapacaksınız, bizi mi vuracaksınız SİHA’larınızla? TELE1’i mi vuracaksınız? Ne demek istiyorsunuz?" ifadeleriyle mağdur edebiyatı yaptı.

"Bizi teröristlerle yan yana koymayın" demeyi de ihmal etmeyen Yanardağ'ın bu açıklaması ise güldürdü.

İşte Merdan Yanardağ'ın PKK paçavrası Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığı döneme ait haberler: 

 

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