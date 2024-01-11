Selçuk Bayraktar'dan mesaj: 'Regaip Kandili' için Baykar Başkanı'nın paylaşımı
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın Regaip Kandili için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz."
Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin; mazlum coğrafyalara huzur getirmesini, dertlerimize deva ve kalbimize şifa olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.
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