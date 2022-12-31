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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı

2022 yılında 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak... Yeni yılda, yeni KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese mutlu yıllar diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:33:00 - 2022-12-31 19:33:25

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Bayraktar, paylaşımında dünya basınında büyük yankı uyandıran Bayraktar KIZILELMA hakkında bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA hakkındaki paylaşımında, "Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak... Yeni yılda, yeni #KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese #MutluYıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı:

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