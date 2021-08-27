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Gündem Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hakkında sosyal medyadan çok önemli bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:02:00 -

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hakkında sosyal medyadan çok önemli bir paylaşımda bulundu. AKINCI TİHA'nın göreve başlamasına iki gün kaldığını belirten Selçuk Bayraktar, 'Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!, 2 gün kaldı göreve başlamana…' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Bayraktar AKINCI uçmak için gün sayıyor. Selçuk Bayraktar da AKINCI TİHA hakkında çok önemli bir paylaşım yaptı. Bayraktar, resmi Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın 29 Ağustos'ta göreve başlayacağını bildirdi.

Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git AKINCI, uğurlar ola! 2 gün kaldı göreve başlamana..."

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