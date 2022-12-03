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Gündem Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA paylaşımı

Teker kesme testini başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA'nın yeni görüntülerini paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşa geri sayımda" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:03:00 - 2022-12-03 22:03:59

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, teker kesme testini başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, paylaşımında "Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşa geri sayımda" ifadelerine yer verdi.

Yeni görüntüler paylaştı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya ait yeni görüntüler paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşa geri sayımda" ifadelerini kullandı.

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