Selçuk Bayraktar'dan bomba "MİUS" paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına girdiğinin müjdesini verdi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Muharip İnsansız Uçak Sistemi"nin (MİUS) üretim hattına girdiğinin müjdesini veren Selçuk Bayraktar şunları kaydetti:
"Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın..."
Bayraktar paylaşımında MİUS'un üretim hattındaki görüntülerine de yer verdi.