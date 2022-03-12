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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan bomba "MİUS" paylaşımı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan bomba "MİUS" paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına girdiğinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 14:54:00 - 2022-03-12 15:05:31
Selçuk Bayraktar'dan bomba "MİUS" paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Muharip İnsansız Uçak Sistemi"nin (MİUS) üretim hattına girdiğinin müjdesini veren Selçuk Bayraktar şunları kaydetti:

"Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın..."

Bayraktar paylaşımında MİUS'un üretim hattındaki görüntülerine de yer verdi.

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