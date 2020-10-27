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Gündem Selçuk Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Selçuk Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:50:00 -
Selçuk Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP yandaşlığıyla bilinen Tele1 TV'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin iddiaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bayraktar, haberi alıntılayarak; “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımlarına devam eden Bayraktar "Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..." dedi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı:

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Yorumlar

Motorsuz mu uçacak?

Kanada motorları vermiyor.. yüzde 100 yerli ve milli diye biliyorduk.. keşke uçsa. 
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TÜRKOĞLU

DAMADIN İHA/SİHALARI,MİLLETİN İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARINI VURUYOR DİYE KAHROLUYOR,İÇ,DIŞ,BÜTÜN DÜŞMANLAR.ÇOK YAŞA SELÇUK BAYRAKTAR,SENİN DE,REİSİN DE YANINDAYIZ.
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