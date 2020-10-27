Selçuk Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP yandaşlığıyla bilinen Tele1 TV'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin iddiaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bayraktar, haberi alıntılayarak; “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımlarına devam eden Bayraktar "Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..." dedi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı: