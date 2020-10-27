Selçuk Bayraktar şamarladı karanlık Oda TV salağa yattı
Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı"na ilişkin iddiaya tokat gibi bir cevap verdi. Bayraktar'ın TELE 1'i şamarlayan cevabı karşısında karanlık Oda TV salağa yattı.
"Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam" olarak nitelendirilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP ve HDP yandaşlığıyla bilinen TELE 1'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin iddiaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Kelimenin tam anlamıyla TELE 1'i şamarlayan Bayraktar haberi alıntılayarak; “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” ifadelerini kullandı.
Karanlık Oda salağa yattı
Türkiye'ye karşı algı operasyonlarının merkezi haline gelen karanlık Oda TV ise Selçuk Bayraktar'ın TELE 1'i tokatlayan cevabı karşısında salağa yattı.
Aklınca Bayraktar'ın verdiği cevabı çarpıtan Oda TV, haberi TELE 1'e dokundurmadan servis etti.