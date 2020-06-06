Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI da çok sevecek bu iki cengaveri

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından GÖKTUĞ Projesi'nin yerli ve milli iki kahramanı olan Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda "AKINCI da çok sevecek bu iki cengâveri" ifadelerini kullandı.