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Aktüel

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI da çok sevecek bu iki cengaveri

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da çok sevecek bu iki cengâveri" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:07:00 -
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI da çok sevecek bu iki cengaveri

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından GÖKTUĞ Projesi'nin yerli ve milli iki kahramanı olan Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda "AKINCI da çok sevecek bu iki cengâveri" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Sezgine böyle ..,.......

Sezginde sevecekmi sen ondan haber ver bütün derdi çeken o ve .....
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