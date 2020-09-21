Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

Koronavirüs belası nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim tam anlamıyla başlayadı. Birçok öğrenci EBA ile uzaktan eğitim görmeye başladı ancak bazı öğrenciler bilgisayara ulaşmada sıkıntı yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konunun çözümü için mobil TIR kullanarak geçici çözümler bulmaya çalıştı.

Öğrencilerin ihtiyacı karşısında kayıtsız kalamayan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir köşesinde cevherlerin bulunduğunu belirterek, BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimleri içintablet bilgisayar hediye edileceğini söyledi.

İmkan sahibi olmayan öğrencilere tablet hediye edilecek

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:

Milli Teknoloji hamlesinde çıtayı çok daha yukarı çıkaracak öğrencilerin olduğunu söyleyen Bayraktar, imkan sunulduğunda cevherlerimizin yapamayacakları bir şey olmadığını söyledi.