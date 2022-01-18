Selçuk Bayraktar kendisini hedef alan MIT profesörüne TB2 fırlattı!

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine MIT'de eğitim vermekten utanç duyduklarını söyleyen Max Tegmark'e cevap olarak, 'Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır' dedi.

Türkiye'nin gücüne güç katan BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'lar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, çok sayıda ülke Türk SİHA'larına sahip olmak için sıraya girdi. Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın başarısı dünyada büyük yankı uyandırırken, kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology’deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.

'Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyorum'

Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

"Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır"

Bayraktar o sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz.' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.