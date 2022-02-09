Selçuk Bayraktar Karabağ'da: Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun!
Karabağ savaşına yön veren SİHA'ların mimarı BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Ganimetler Parkı'nı ziyaret etti. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun." dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'na giden Selçuk Bayraktar, "Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun" dedi.
10 Kasım 2020'de Karabağ'da zaferini ilan eden Azerbaycan, savaşta etkisiz hale getirdiği Ermeni zırhlı araçlarını Ganimetler Parkı'nda sergiliyor.
Bakü'deki Ganimetler Parkı'nı ziyaret etti
SİHA'ların mimarı BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan parkı, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.
"Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun"
Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı’nı ziyaret ettik. Bu vesile ile bir kez daha zaferin mimarı tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun."