Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu! 'Kardeş geldi'
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci Akıncı Taaruz İnsansız Hava Aracı'nı sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'Nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.