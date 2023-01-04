Selçuk Bayraktar duyurdu: İşte AKINCI'nın ihraç edildiği ülke sayısı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın şu ana kadar 5 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TV100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.
Türkiye'nin 150 civarında Bayraktar TB2 ve 12 adet AKINCI TİHA'sı bulunduğunu dile getiren Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yabancı ülkelere kıyasla SİHA’ları 3’te 1’i fiyatına aldığını söyledi.
AKINCI TİHA'nın yurt dışı teslimatlarının da yavaş yavaş başladığını sözlerine ekleyen Bayraktar, AKINCI'nın şu ana kadar 5 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.