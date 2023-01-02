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Aktüel Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz, milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99.3" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 13:21:00 -
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!

Yerli ve milli SİHA'ları geliştiren Baykar'ın 2022 yılında yaptığı ihracatları Selçuk Bayraktar açıkladı. Bayraktar, "2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99.3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan paylaşım yapan Bayraktar, 2022 yılında 1,18 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığını belirtti.

İhracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısının toplamda 27 olduğuna değinen Bayraktar, Kızılelma'nın da ihracat gelirleriyle geliştirildiğini söyledi.

 

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