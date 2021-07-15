  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

580 komandonun Ankara'ya gitmesini engellemişti! Kahraman kadın 15 Temmuz gecesini anlattı

Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık şark edilecek

Ne ‘FETÖ’ ne de ‘darbe’ İmamoğlu’ndan akıllara zarar 15 Temmuz mesajı

Komşu ülkeden flaş açıklama! ‘Türk milleti bütün dünyaya ispat etti’

Erdoğan bunun hesabını sorar, yanlarına bırakmaz! Melih Bulu’ya görevi bıraktırmak darbe girişimidir

Avrupa ülkesi Rusya'yı çılgına çevirecek açıklamayı yaptı: Türkiye'den teslim aldık! Test edeceğiz

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması

Dilipak 15 Temmuz'da nerede olduğunu açıkladı! Tam konuşmaya başlamıştım ki…

İstanbul’da trafik felç oldu!
Traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Polanya’dan dikkat çeken AB çıkışı: Bu açıklama birliği dağıtır!
Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı
Gündem Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'ya 15 Temmuz için özel görev
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'ya 15 Temmuz için özel görev

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) özel 15 Temmuz'a özel olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:38:00 -
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'ya 15 Temmuz için özel görev

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın Çanakkale'de 15 Temmuz'a özel uçuş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda #15Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve Hilal çizecek.

Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla...

#TürkiyeGeçilmez"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay