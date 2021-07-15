Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'ya 15 Temmuz için özel görev
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) özel 15 Temmuz'a özel olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın Çanakkale'de 15 Temmuz'a özel uçuş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda #15Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve Hilal çizecek.
Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla...
#TürkiyeGeçilmez"