Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: F-35'in pabucunu dama atacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Türkiye'nin teknoloji hamlelerine ilişkin merak edilenleri katıldığı canlı yayında anlattı. KIZILELMA'ya ilişkin konuşan Bayraktar "Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak" dedi.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine ilişkin TV100 ekranlarındaa Candaş Tolga Işık'ın programında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, 'İHA sahibi olmanın bir ülke için avantajları neler?' sorusuna, "Bütün dünya ülkemizin geliştirdiği SİHA’ların muharebedeki marifetlerini görünce bir anlamda muharebede paradigma değişimi oldu. SİHA dediğimiz zaman biraz daha keşif maksatlı tasarlanmış ama yanına da silah sistemleri eklenmiş, daha çok biraz daha düşük süratlerde uçan çok uzun süre havada kalan canlı görüntü aktaran bir sistemden bahsediyorsunuz. Bunların mevcut yüksek teknolojili sistemlere karşı muharebede ne kadar büyük bir fayda sağladığını bütün dünya Türkiye ile gördü aslında. İlk defa İdlib’de sonrasında Libya’da ve Karabağ’da şimdi de Ukrayna’da görüldü." yanıtını verdi.

KIZILELMA, gelecekte 5. nesil uçakların pabucunu dama atacak

KIZILELMA ile F-35 savaş uçakları arasında bir kıyas yapan Bayraktar, "İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir uçakla birçok ülkede kullanıma sunulmuş bir uçağı kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama KIZILELMA tamamen kullanıma hazır hale geldiğinde, bazı konularda üstünlük sağlayabilir. Bir kere karşınızda insansız, dışarıdan yönetilen bir uçak var. 5. nesil uçakların çok gelişmiş radar ve mühimmatları var. Ülkemiz de 5. nesil uçak geliştiriyor şuan. KIZILELMA, gelecekte 5. nesil uçakların pabucunu dama atacak." ifadelerini kullandı.

KIZILELMA ile AKINCI arasındaki farklara değinen Bayraktar, "KIZIELMA savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek, AKINCI'ya nazaran hız açısından daha ileri kabiliyete sahip. KIZILELMA agresif manevralar yapabilecek. AKINCI'nın 7.500 kilometre menzili olmasına karşın KIZILELMA'nın 1.800 civarında bir menzili olacak."dedi.

Çok daha süratli gidiyor

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarının devamı özetle şöyle: KIZILELMA savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak.

"TB-2 yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı"

Bahsettiğimiz teknoloji savunma sanayii teknolojisi olduğu için inanılmaz kısıtlar var. Teknolojik ambargolar var. Bunu dünya çapında düşünecek olursanız bir kere tasarımı milli ve özgün. En büyük katma değer aslında yazılımda. Bayraktar TB-2, yüzde 93 yerlilik oranıyla yapıldı ki bu bir rekor sayılır. Bunu ne kıymetli kılıyor? İçindeki teknoloji. İçindeki dünyadan tedarik edilen çipler hariç neredeyse her şeyini biz tasarlıyoruz aslında buradaki en değerli şey tasarım gücü. Bayraktar TB-2’nin içinde 40’tan fazla bilgisayar var. Kaportasını düşünecek olursanız bütün gövdesini de biz tasarlıyoruz. Aerodinamiklerine, fren balatasına kadar biz tasarlıyoruz, üretiyoruz. Oraların çok kıymeti yok onu kıymetli kılan içindeki o bilgisayarlar. Milyarlarca, milyonlarca satır yazılım onu kıymetli kılıyor.