Selçuk Bayraktar: 'Bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayiye sahip olmamız şart'

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e beşinci yılında 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayiye sahip olmamız şart”

Tanıtım toplantısında konuşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in kalbinde geleceğin trendlerini içeren teknoloji yarışmalarının bulunduğunu belirterek,“Teknofest, aynı zamanda adına milli teknoloji dediğimiz bir hareket. Her alanda yurtdışına bağımlı olmaya direnen geçlerimizin dünyaya biz de buradayız dediği en büyük platform. TEKNOFEST seferberliği, milletimizce öylesine ilgi ve teveccüh gördü ki, ikinci yılında 1 milyon 720 bin kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. TEKNOFEST'i bu yıl, Eylül ayında Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz'de düzenleyeceğiz. Buradan gelme imkanı olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi TEKNOFEST Karadeniz'e davet ediyorum.

TEKNOFEST gün geçtikçe büyüdü, büyümeye devam ediyor. Yurtdışından da ciddi işbirliği teklifleri alıyor. Yurtdışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak, kader birliği yaptığımız, can kardeşlerimizin topraklarında yapmak istedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayiye sahip olmamız şart. Bunun en iyi örneğini milli özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar SİHA'larımız, Türkiye'nin terörle mücadele harekâtında ve kanayan yaramız Karabağ'da gördük. Allaha şükür olsun ki o yara zaferi mimari şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde kapandı. Karabağ işgalden azad oldu. Karabağlı canlar evlerini dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak suretle, kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor” dedi.

“Omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz”

Azerbaycan ve Türk halkının Bakü'de tek millet olarak yan yana yine beraber olduğunu vurgulayan Bayraktar,“İstanbul'da semaya, eller açılarak edilen duaya Bakü'de amin denilir. Dünyada açık ara en büyük teknoloji yarışma platformu olarak 200 bin öğrenci ve 39 farklı yarışmayla TEKNOFEST yoluna devam ediyor ve bu yarışmalardan gelişen gençler girişimlerini kuruyorlar, dünyayı açıklıyorlar, önemli firmalarda ve ülkemizin kritik ve stratejik projelerinde yer alıyorlar. TEKNOFEST Azerbaycan'da ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımız hem milletimizin hem de büyük insanlık ailesinin huzur ve refah içerisinde yaşayacağı bir gelecek inşa etmek.

Takımlarınızı kurup, yarışmalara katılım göstermeniz geleceği şimdiden hazırlamak için önemli bir zorunluluktur. Gelin geleceğin güçlü Azerbaycan'ının oluşmasında sizlerde yer alın. Azerbaycan'daki paylaşımlarımızla birlikte bu kuracağımız dene yap bilim merkezlerinde robotikten kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe, geleceğin teknoloji kanallarına inşallah genç kardeşlerimiz, yetişecek ve hazırlanacaklar. Yüzyıllar öncesinden başlayan, Kafkas İslam Ordusundan Karabağ Savaşı'na kadar uzanan ortak tarihimiz gösterdi ki birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple artık hep bir arada büyük hedefler için el birliğiyle, omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliklerimiz ülkelerimizin mürebbeh geleceği ve tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük destek olacaktır. Önemli olan zorluklar karşısında pes etmeden, yılmadan mücadeleye devam etmek. Bunun için güçlü bir inanç, etik ve ahlaktan asla ayrılmadan sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık harekatının öncülerinden Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi; bir defa yükselen bayrak, bir daha yere inmez. Gün, bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içinde davranacağı gündür. Sözlerime son verirken, Bakü'den Şuşa'ya can Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle kardeşliğimizin pekişmesinde büyük rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Cumhurbaşkanı ilham Aliyev başta olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz. TEKNOFEST Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST, Azerbaycan gençliğinin ilime, teknolojiye, inavasyona olan ilgisini artırmak için büyük katkı sağlayacaktır”

TEKNOFEST'im ilk defa Türkiye sınırlarının dışında Azerbaycan'da düzenlenmesinin, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kardeşlik örneğinin göstergesi olduğunu belirten Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev,“Bu bizim için büyük bir şeref ve büyük bir sorumluluktur. Ülkemizin ekonomi, sosyal hayatındaki teknoloji sorunların çözülmesi bakımında TEKNOFEST gibi teşebbüsler büyük öneme sahiptir. 44 gün süren Vatan Savaşı'nın kahramanına çevrilmiş Bayraktar, insanların teknolojiye, ilime, eğitime olan ilginin en büyük örneğidir” diyerek, TEKNOFEST Azerbaycan gençliğinin ilime, teknolojiye, inavasyona olan ilgisini artırmak için büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.