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"Selam Tevhid'de kumpas" davasında ara karar

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi- Mahkeme heyeti 12 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi

13 Eylül 2019 Cuma 12:54
"Selam Tevhid'de kumpas" davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında Gültekin Avcı'nın da bulunduğu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Yurt Atayün, Muhammed Ercan, Oktay Bulduk'un tutuklama sebebi ve şartlarında, lehine bu aşamada değişiklik meydana gelmemesini, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yeterli olmayışını dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık Ramazan Candan'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirdi.

Sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararının da devamını kararlaştıran heyet, aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarına yönelik çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmetti.

Heyet, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Bu arada duruşmanın belli aralıklarla ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan bu dava kapsamında tutuklu yargılanan Gültekin Avcı, 9 Haziran 2016 yılında tahliye edilmişti. FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Ağustos 2016'da İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan eski savcı avukat Gültekin Avcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının tutuksuz yargılandığı "Selam Tevhid" dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık iddianamede, aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da bulunduğu 122 sanık yer alıyor.

İddianamede, 122 sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin bazı bakanları, dönemin MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, davanın 3. duruşmasında, CMK'nin 182. maddesindeki "Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir." hükmü uyarınca, tüm duruşmaların kapalı yapılmasına karar vermişti.

Davanın 18 Mart'taki duruşmasında ise aralarında Fetullah Gülen, Emre Uslu ile tutuklu yargılanan 23 muvazzaf askerin de bulunduğu 44 sanık hakkındaki dosyanın ayrılarak, Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmedilmişti.

Firari sanıklar Gülen ve Uslu hakkındaki dosyanın, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin suçları kapsadığı gerekçesiyle Yargıtay'a gönderildiği, diğer suçlar yönünden yargılamanın ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:54
  1. "Selam Tevhid"
  2. Duruşma
  3. Gültekin Avcı

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