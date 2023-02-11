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Gündem Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine büyük bir provokasyona imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:17:00 -
Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine büyük bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli iki depremde ölü sayısının gizlendiğini iddia eden Demirtaş, Kovid-19 pandemisini hatırlatıp "Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında. Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir" görüşünü savundu.

 

 

 

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Yorumlar

Mehmet Ali BICER

Be AHLAKSIZ uydurduklarini su anda TIKILI BULUNDUGUN fare deliginden mi ogrendin ?

Mmdoff

O pis bir katildir.Ailecek katildir.Artik bunu adam yerine koyup konusyurmayin. Benim icin ölüyle eş değerdedir
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