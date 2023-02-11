Selahattin Demirtaş'tan skandal "deprem" çıkışı! İşi-gücü provokasyon

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine büyük bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli iki depremde ölü sayısının gizlendiğini iddia eden Demirtaş, Kovid-19 pandemisini hatırlatıp "Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında. Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir" görüşünü savundu.