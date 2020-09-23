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Siyaset Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın katlettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül mesajı
Siyaset

Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın katlettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül mesajı

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK tarafından haince katledilen Eren Bülbül ve Yasin Börü ile ilgili dalga geçer gibi açıklamada bulundu. Demirtaş, “Ben Eren Bülbül’ün de Yasin Börü’nün de acısını bilirim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:25:00 - 2020-09-23 16:40:57
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın katlettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül mesajı

HDP’ye yönelik terör örgütü PKK operasyonları kapsamında Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olayları sırasında PKK tarafından vahşice katledilen Yasin Börü ve Maçka'da 2017 yılında şehit edilen Eren Bülbül’le ilgili açıklamada bulundu. Demirtaş, “Ben Eren Bülbül’ün de Yasin Börü’nün de acısını bilirim.” dedi.

Meral Akşener'le ittifak sinyali

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener’le karşılıklı diyalog da bulunmuşlardı. İkilinin birbirine gönderdikleri mesajla ittifak sinyali verilmiş ve HDP-İYİ Parti ortaklığının başlangıcı kabul edilmişti.

İYİ Parti'ye yeni mesaj

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Selahattin Demirtaş bu yakınlaşmayla ilgili İYİ Parti'ye yeni bir mesaj gönderdi. Demirtaş, "Acılarda ortaklaşamayanlar ne sevinçlerde ortaklaşabilir ne de yarınlarda. Her şeye rağmen oturup konuşmak, birbirini tanımaya, anlamaya çalışmak erdemli bir duruştur. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözümüne katkı sunmak, her siyasetçinin asli ve ahlaki görevidir." dedi.

Demirtaş çağrı yaptı PKK katletti

Öte yandan Demirtaş, İYİ Parti ile yakınlaşmanın ardından Yasin Börü ve Eren Bülbül'le ilgili de açıklamada bulundu. Selahattin Demirtaş'ın çağrıları üzerine Diyarbakır'da meydana gelen 6-7 Ekim olayları sırasında terör örgütü PKK tarafından haince katledilen Yasin Börü ve Maçka'da PKK'lı teröristlerin sığınak yerlerini askerlerimize gösterirken şehit edilen Eren Bülbül'le ilgili üzüldüğünü ifade eden açıklamada bulundu. Demirtaş, "Ben Eren Bülbül'ün de Yasin Börü'nün de acısını bilirim. Askerin, polisin, sivilin, Kürt gençlerinin ve her canın kutsallığını ve ailelerinin tarifi imkansız acısını da bilirim. Bilmesem insanlığımdan eksilmiş olurum. Hepsi bu toprakların ortak acısı" dedi.

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