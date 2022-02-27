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Siyaset Selahattin Demirtaş'tan 'Geççek' açıklaması! O da umudunu bir şarkıya bağlamış
Siyaset

Selahattin Demirtaş'tan 'Geççek' açıklaması! O da umudunu bir şarkıya bağlamış

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığı ile Medyascope'a açıklamada bulunan Selahattin Demirtaş, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı için "Tez konusu olabilir." değerlendirmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:03:00 - 2022-02-27 23:11:26
Selahattin Demirtaş'tan 'Geççek' açıklaması! O da umudunu bir şarkıya bağlamış

 Yeniakit.com.tr 

Edirne F Tip Cezaevi'nde tutuklu bulanan terör sevici Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Medyascope'a açıklamalarda bulundu.

Tarkan’ın "Geççek" adlı şarkısını değerlendiren HDP'li Demirtaş, "Televizyonlardan biraz takip edebildim. İlginç bir tartışma oldu." dedi.

'Siyasetyçiler bundan ders çıkarmalı'

Umudunu Tarkan'ın şarkısına bağlayanlardan olduğu anlaşılan Demirtaş, şöyle devam etti:

Bir şarkının siyasi yelpazede ve halkın beklentilerinde nasıl güçlü bir dalgalanmaya yol açtığını görmek incelenmeye değer bir durum. Hatta tez konusu bile olabilir. Ben kendi adıma şöyle bir sonuç da çıkardım: Halk umudu büyütmeye, değişime çok açık ama öncü yok. Siyasetin konser alanında on milyonlar toplanmış ama gelin görün ki sahne boş. Siyasetçiler bundan biraz ders çıkarmalılar.

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