Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı sonrası tahliyesi için yapılan avukatları tarafından yapılan başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

"AİHM kararı kesinleşmedi"

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, tahliye talebinin "AİHM kararı kesinleşmedi" gerekçesiyle kabul edilmediğini ifade etti.

Bakanlık tercümeyi gönderdi

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Demirtaş'ın 'tutukluluğuna son verilsin' kararının tercümesini dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı hatırlatılarak aynı gün tahliye için başvuruda bulunulduğu, mahkemenin ise AİHM kararının tercümesi sonrasında karar vereceğini bildirdiğini ifade etmişti.