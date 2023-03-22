Selahattin Demirtaş’ı “özgürlük savunucusu” ilan etmişlerdi! Halk TV cezasını buldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda gündeme alınan dosyalar karara bağlandı. Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programında sunucunun terör propagandası yapmasını cezasız kalmadı. Sunucunun cezaevinde bulunan ve terör suçundan yargılanan kişilere övgü dolu sözler söylemesi ve bu şahısları özgürlük savunucusu ilan etmesi yayıncılık ilkesi ihlali olarak görülerek Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

“İskenderun’daki hastanede insanlar öldü” iddiasına ayrı ceza!

Halk TV’nin gündemdeki diğer dosyası ise, “Kayda Geçsin” isimli programa ilişkindi. Deprem bölgesinden yayına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in gerçek dışı ve hayali konuşmaları kanala müeyyide getirdi. Çömez’in “İskenderun’da hastanede bebek yoğun bakımı da dahil, küçük bebekler dahil, yaşlı insanlar dahil, oksijen olmadığı için, elektrik olmadığı için hayatını kaybettiklerini bana orada çalışan doktor arkadaşlarım söyledi.” şeklindeki ifadeleri Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı. Yayında sarf edilen gerçek dışı ifadeleri 6112 sayılı Yasanın ihlali olarak değerlendiren Üst Kurul, Halk TV’ye idari para cezası verdi.

“Kızılcık Şerbeti”ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri

SHOW TV’nin “Kızılcık Şerbeti” dizisi kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Kadına karşı şiddet ve istismar sahneleri nedeniyle vatandaşlar tarafından yapılan çok sayıda şikâyet üzerine harekete geçen RTÜK, ilgili sahneleri mercek altına aldı. Sahnelerde gösterilen kadına yönelik şiddetin Yasa ihlali olduğunu değerlendiren Üst Kurul, SHOW TV’ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yanardağ, Tele 1’e yine ceza getirdi

Kanalın “18 Dakika” programında sunucu Merdan Yanardağ’ın ”artık Türkiye'de gericiliği, siyasal İslamcılığı temsil eden AKP'dir. Demokratik güçlerin dışına düşen parti AKP'dir. Irkçı-faşizan bir parti ile işbirliği yapan AKP'dir.” şeklindeki sözleri Tele 1’e yaptırım olarak döndü. Türkiye’deki demokratik yaşamın legal organı olan bir siyasi partinin iftira ve hakaretamiz bir üslupla karalanmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak gören Üst Kurul, Yasanın 8. Maddesinde geçen “Yayıncılık ilkeleri,…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez."hükmünü ihlal eden Tele 1 hakkında idari para cezası yaptırımıkararı verdi.

FOX tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal etti

FOX’un “Orta Sayfa” programında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin ihlal edilmesi yaptırıma yol açtı. Yayında sorumlu davranılmayarak gerçekliği araştırılmadan ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini tespit eden Üst Kurul, FOX televizyonuna idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

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Altaylı’nın programındaki küfür de ceza nedeni

Habertürk’te yayınlanan “Teke Tek Bilim” programında Celal Şengör’ün yayında dile getirdiği küfür de kanala pahalıya patladı. RTÜK, yayıncı kanal hakkında idari para cezası kararı aldı.