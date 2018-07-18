Selahattin Demirtaş'a kötü haber!

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

İddia makamının "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" ve "kaçma şüphesinin varlığı" yönündeki görüşüne katılmadıklarını beyan eden sanık avukatları, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

Taleplerin dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık Mercek'in dinlenmesi için yazılan müzekkere cevabının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına ve Demirtaş'ın TBMM'de yaptığı konuşma dökümlerinin istenmesine hükmetti.

Dava dosyasına eklenen belgelere karşı savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar sanığa süre verilmesini kararlaştıran heyet, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 28 ve 29 Ağustos'ta devam edilecek.