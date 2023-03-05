Selahattin Demirtaş provokasyon peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursa spor'un Amed spor'u 2-1 mağlup ettiği maç Türkiye'nin gündemine oturdu.Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı.

Sahaya madde atıldı

Karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı. Özellikle ilk yarıda maç sık sık durdu. Hakemin maçı tatil etmeyip oynatması tepki çekti. Amed spor, maçtan sonra futbolcuların saldırıya uğradığını açıkladı.

Kamu görevlileri açığa alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

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Demirtaş'tan paylaşım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Demirtaş, "Sen başını her zamanki gibi dik tut Amedspor ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!" dedi.