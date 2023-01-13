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Siyaset Selahattin Demirtaş 'Ben de orada olacağım' diyerek Abdullah Öcalan mitingine davet etti!
Siyaset

Selahattin Demirtaş 'Ben de orada olacağım' diyerek Abdullah Öcalan mitingine davet etti!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, 15 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek Abdullah Öcalan eylemine çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 19:00:00 -
Selahattin Demirtaş 'Ben de orada olacağım' diyerek Abdullah Öcalan mitingine davet etti!

 Yeniakit.com.tr 

HDP'nin de aralarında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 15 Ocak Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan için miting düzenleyecek.

Miting için cezaevinden avukatları aracılığı ile mesaj gönderen Selahattin Demirtaş, HDP'lileri Kartal'a davet etti.

"Bu pazar günü saat 1'de İstanbul Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitinginde gücümüzü göstermemiz lazım." diyen Demirtaş, "Hava soğuk olabilir ama gelişmeler sıcak." ifadesini kullanıp, şöyle devam etti:

Lütfen herkes, mitingde olacak şekilde hazırlığını yapsın. Ben bile geliyorum. İnanmıyorsanız gelin görün.

Demirtaş'ın miting için video mesaj kaydettiği tahmin ediliyor.

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