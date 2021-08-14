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Gündem Sel felaketinin yaşandığı bölgedeki yıkım uzaydan görüntülendi
Gündem

Sel felaketinin yaşandığı bölgedeki yıkım uzaydan görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 22:14:00 -
Sel felaketinin yaşandığı bölgedeki yıkım uzaydan görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

"Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusunun çektiği karelerde, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

Göktürk-1, sel bölgelerini uzaydan gödüntüledi

Çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı."

 

 

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