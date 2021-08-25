Sel felaketinin izleri siliniyor!
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin yaraları hızla sarılmaya devam ediliyor.
Yeniakit Ankara
Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin izleri hızla silinmeye devam ediliyor. Sel felaketinin başından beri bölgede incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz'de afetin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 4,26 M genişliğinde ve 40 M uzunluğundaki #Kumluca-2 Köprüsünü hizmete aldık” ifadelerini kullandı.