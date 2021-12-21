Sel felaketinde ölü sayısı 14’e yükseldi!

Malezya’da hafta sonu etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Ülkede son yıllarda görülen en şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği belirtildi.

Şiddetli yağışların ülkenin 8 eyaletindeki köy ve kasabaları sular altında bırakması sonucu binlerce kişi evsiz kaldı. Onlarca kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Çoğunluğu selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Pahang eyaletinde olmak üzere ortalama 51 bin kişinin sel bölgelerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Ülkenin zengin ve en kalabalık eyaletlerinden biri olan aynı zamanda başkent Kuala Lumpur’un da yer aldığı Selangor'un da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu belirtildi. Yağışların etkisini azaltmasının ve sel sularının çekilmesinin ardından insanlar hasar gören evlerine dönmeye başladı.

Yetkililer, tahliye merkezlerinde binlerce kişinin bir arada tutulması nedeniyle korona virüs vakalarında artış yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Öte yandan Malezyalılar, sel riski uyarısında bulunmadıkları ve kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.