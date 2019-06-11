Sel, Altıntaş’ta zarara yol açtı Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde dolu ve yağmur yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki ekili arazilerde etkili olan dolu ve yağmur yağışından sonra sel oluştu. Taşan dereden dolayı buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. Dere üzerinde bulunan köprüde oluşan seli vatandaşlar ilgiyle izledi. Gökçeler köyünde yaşayan çiftçiler, yağış sonrası oluşan zararları konusunda yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması ve zararları konusunda gerekli desteğin yapılmasını istediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.