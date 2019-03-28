Seküler provokatör, Müslüman kadınlara hakaret etti

Haber merkezi 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, İslami değerlerle barışık bir imaj çizen seküler zihniyet gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Müslüman kadınların iffetine dil uzattı

İzmir’den İstanbul’a gelen bir yolcu, havalimanında sosyal medyadan canlı yayın yaparak başörtülü kadınlara yönelik akıl alma söylemlerde bulundu. İdeolojisinin kaypaklığı suratına vuran provokatör, iğrenç ağız ifadeleriyle Müslüman kadının iffetine dil uzattı.

Emniyetin harekete geçmesi bekleniyor

Türkiye’deki huzur ve barış ortamını sabote etmek isteyen espiyonaj elemanı, başörtülülere yönelik, “Kara böcek, Ninja, onlar bu ülkenin ahlaksızları, onlar bu ülkenin terbiyesizleri” ifadelerini kullandı. Halkı kin ve düşmanlığa sevkeden ve inançlarından dolayı aşağılayan kişinin emniyet güçlerince gözaltına alınması bekleniyor.