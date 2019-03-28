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Seküler provokatör, Müslüman kadınlara hakaret etti

Seküler zihniyetin ayyaş temsilcisi, Müslüman kadınlara hakaret etti. İzmir’den, İstanbul’a gelen bir provokatör sosyal medya hesabından başörtülülere hakaretler yağdırdı. Türkiye’nin İran olduğunu iddia edecek kadar küstahlaşan provokatör, başörtülülere, "Kara böcek, Ninja, onlar bu ülkenin ahlaksızları, onlar bu ülkenin terbiyesizleri" sözleriyle, Allah’ın emri olan tesettüre kin kustu.

28 Mart 2019 Perşembe 16:24

 Haber merkezi  31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, İslami değerlerle barışık bir imaj çizen seküler zihniyet gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi.

Müslüman kadınların iffetine dil uzattı

İzmir’den İstanbul’a gelen bir yolcu, havalimanında sosyal medyadan canlı yayın yaparak başörtülü kadınlara yönelik akıl alma söylemlerde bulundu. İdeolojisinin kaypaklığı suratına vuran provokatör, iğrenç ağız ifadeleriyle Müslüman kadının iffetine dil uzattı.

Emniyetin harekete geçmesi bekleniyor

Türkiye’deki huzur ve barış ortamını sabote etmek isteyen espiyonaj elemanı, başörtülülere yönelik, “Kara böcek, Ninja, onlar bu ülkenin ahlaksızları, onlar bu ülkenin terbiyesizleri” ifadelerini kullandı. Halkı kin ve düşmanlığa sevkeden ve inançlarından dolayı aşağılayan kişinin emniyet güçlerince gözaltına alınması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:24
  1. İzmir
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  4. Başörtülülere hakaret

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