Seküler kültürün etkisi nişanda kendini gösterdi: Törendeki herkes ellerini açıp amin derken o alkış tuttu! Videoyu 'rezil oldum' diye paylaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geleneksel değerlerin yerini giderek seküler tören alışkanlıklarına bıraktığı günümüzde, bir nişan merasiminde yaşanan dalgınlık sosyal medyada gündem oldu. Heyecanına yenik düşen genç kadın, yüzüklerin takılmasının ardından dua okunduğu sırada ellerini açmak yerine bir anda alkışlamaya başladı. Dua kültüründen uzak kalınca nişanda ortaya bu görüntü çıktı.
Toplumun manevi köklerinden ve kadim geleneklerinden uzaklaşarak şekilci bir modernizme evrildiği törenlerde yaşanan ilginç karelere bir yenisi daha eklendi. Hayatının en özel günlerinden birinde heyecanına yenik düşen genç kadın, yüzüklerin takılması ve hayırlı temennilerin dilenmesi için dua okunduğu esnada herkes ellerini açıp amin derken o bir anda alkışlamaya başladı. O anlarına ait görüntülerini sosyal medyada paylaşmaktan geri durmayan kadın; “Nişanımda nasıl rezil oldum” notunu düştü.
Nişan töreninde heyecanına yenik düşen bir genç, dua okunacağı sırada alkış tutmaya başladı. Yaşadığı karışıklığı paylaşan genç, görüntüleri rezil oldum diye paylaştı.
DUA BEKLENİRKEN ALKIŞLAMAYA BAŞLADI
Nişan töreninde yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Tören sırasında dua okunması için hazırlık yapılırken heyecanına kapılan genç, bir anda alkışlamaya başladı.
Dua yerine alkışlamaya başladığını fark eden gencin o anları, törenin unutulmaz anlarından biri oldu.
"NİŞANIMDA NASIL REZİL OLDUM"
Yaşadığı anları paylaşan genç, videoya "Nişanımda nasıl rezil oldum" notunu ekledi. Nişan heyecanıyla yapılan küçük karışıklık, en çok paylaşılan eğlenceli görüntüler arasına girdi.
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