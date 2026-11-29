M.Ö. 7000 ile 5500 yıllarında... Bal kabağını hiç böyle denediniz mi? Hem doyurucu hem lezzetli salata tarifi
Bal kabağı denince akla ilk olarak tatlısı gelse de bu kez alışılmışın dışında bir tarifle sofralara konuk oluyor. Fırında yumuşayana kadar pişirilen bal kabağı; beyaz peynir, ceviz ve kuru incirle buluşarak hem farklı hem de lezzetli bir salataya dönüşüyor. Üstelik özel sosuyla lezzeti katlanan bu tarifi hazırlamak da oldukça kolay. İşte sofralarınıza renk katacak bal kabağı salatası tarifi…