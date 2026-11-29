İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.