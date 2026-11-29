İstanbul'da sağanak ve fırtına vurdu: Araçlar su altında kaldı!
Çatalca'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dere taşarken bazı araçlar sular altında kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çatalca'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dere taşarken bazı araçlar sular altında kaldı.
atalca etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Karamandere'de bulunan Karatepe Çıkmazı sokak ve çevresi su altında kaldı. Taşkın nedeniyle dereye yakın bir noktada park halinde bulunan araçlar suya gömüldü. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Su altında kalan alanlar ve kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botla kurtarma çalışmaları sürüyor. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Karamandere'de su altında kalan alanlar ve AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Şu ana kadar mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
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