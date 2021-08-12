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Medya Seküler hayatın yozlaştırıcı etkisi: Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı
Medya

Seküler hayatın yozlaştırıcı etkisi: Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı

Makyajsız görüntülenince çılgına dönen oyuncu Nesrin Cavadzade, seküler hayatın yozlaştırıcı etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 17:28:00 -
Seküler hayatın yozlaştırıcı etkisi: Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çıldırdı

 

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'ndaki bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz ve makyajsız bir şekilde görüntülendi. Cep telefonuyla görüştüğü sırada objektifleri fark eden Cavadzade, önünde beklediği binaya girmek istedi.

Kapıda kalınca çıkıştı

Kapısı kapalı olan binanın girişinde Arap turist kafilesiyle karşılaşan oyuncu, zile basarak binadakilere "Çabuk açın, kapıda kaldım" diyerek çıkıştı.

Makyajsız görüntülenmek istemeyen Nesrin Cavadzade, seküler hayatı yaşayanların kendinden bile utanmaya başladığını gösterdi.

Makyajsız görüntülenince çılgına döndü

Toplumun karşısına maskesiz çıkmam der gibi makyajın bir maske gibi kullanıldığı seküler yaşam tarzını iliklerine kadar yaşayanlardan Cavadzade, basın mensuplarına "O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektiflere kaçamak bakışlar atan oyuncunun, üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi. 

 

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