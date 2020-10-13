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Ekonomi Sektörün büyüklüğü 130 trilyon liraya ulaştı
Ekonomi

Sektörün büyüklüğü 130 trilyon liraya ulaştı

TSB Başkanı Atilla Benli, “2019 sonu itibarıyla GSYH’nin 30 katına ulaşan 129,3 trilyon TL’lik büyüklüğümüzle pek çok projeye güvence sağladık” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:15:00 -
Sektörün büyüklüğü 130 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “2020’ye baktığımızda, hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. TSB, Sigorta Haftası’nda sigorta ve emeklilik sektöründeki gelişmeleri değerlendiren ve sektörün önemine değinen bir açıklama yaptı.

Hedef sürdürülebilir büyüme

TSB Başkanı Benli, TSB olarak tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve sigorta farkındalığını yükseltme hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Benli, şunları kaydetti: “İyi günde, kötü günde sigortalılarımızın yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılına baktığımızda da hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu süreçte de ekonomimize güç katmak, vatandaşlarımızın yarınlarının güvencesi olmak için aralıksız çalıştık. Sektörümüz 2020’nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar TL aktif büyüklüğe ve ağustos sonu itibarıyla 53,3 milyar TL prim üretimine ulaştı. 24 Eylül 2020 itibarıyla BES ve OKS’de toplam katılımcı sayısı 12,5 milyona ve toplam fon büyüklüğü 160 milyar TL’ye yaklaştı.

Ekonominin sigortası

Yılın ilk yarısında 19,9 milyar TL tazminat üstlendik. 2019 sonu itibarıyla GSYH’nin 30 katına ulaşan 129,3 trilyon TL’lik büyüklüğümüzle pek çok projeye güvence sağladık. Bugün de nükleer enerji santrallerinden altyapı yatırımlarına farklı projelere sağladığımız teminatla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstleniyoruz.”

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